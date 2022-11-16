الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يلتقي برواد ورائدات الأعمال في الحدود الشمالية بمناسبة الأسبوع العالمي لرياة الأعمال

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، بعدد من رواد ورائدات الأعمال في المنطقة بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.

وأكّد سموه أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الفئات الشبابية وتشجيعهم على توليد الأفكار الريادية التي تعتمد على الإبداع والابتكار ، من خلال المشاركة في ورش العمل والفاعليات التي تضم نخبة من رواد الأعمال المرموقين والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين، إضافة إلى ضرورة توعية الشباب بأهم المخاطر والتحديات التي من الممكن أن تواجههم أثناء ممارسة العمل الريادي وكيفية التغلب عليها، وكذلك فهم الطرق الصحيحة لإدارة المشاريع الناشئة والتسويق الجيد لها.

وأشار إلى الجهود المثمرة والمحفزات الكبيرة والتسهيلات المختلفة، التي قدمتها القيادة الرشيدة -أيدها الله- لدعم رواد الأعمال وفق رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتمامًا خاصًا بدعم شباب وشابات المملكة من رواد الأعمال؛ ليكونوا عنصرًا في بناء مستقبل الوطن، لافتًا إلى ما تمتلكه منطقة الحدود الشمالية من القدرات البشرية والميزات الاقتصادية المناسبة للارتقاء بريادة الأعمال، وتحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية تنعكس على تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.