الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يهنئ المركز الوطني للأرصاد بعرعر بتحقيق المركز الأول على مستوى المملكة

المناطق_واس

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, المركز الوطني للأرصاد بعرعر بمناسبة تحقيق المركز الأول على مستوى فروع الأرصاد بالمملكة في الأداء العام وجودة الوثائق والسجلات الأرصادية للعام 2023، وذلك في الحفل السنوي للمركز الوطني للأرصاد لتكريم الأعمال المتميزة في مدينة جدة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم في مكتبه، مدير المركز الوطني للأرصاد بعرعر عبدالله بن فيصل الشمري.

ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالمبادرات الوطنية المنفذة للمركز الوطني للأرصاد في إطار رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في نقلة نوعية لأعمال الأرصاد التشغيلية ودقة المعلومات، وعززت من دور قطاع الأرصاد لتحسين دقة توقعات الطقس ومبادرة زيادة التغطية الجغرافية والإنذار المبكر، متمنيًا لجميع العاملين في المركز الوطني للأرصاد بعرعر التوفيق الدائم ومواصلة العمل المتميز.