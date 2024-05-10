الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يوجه أمانة الحدود الشمالية بتكثيف الرقابة على المطاعم

المناطق_الدمام

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها , بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المطاعم والبوفيهات, والتأكد من إلتزامها بمعايير النظافة, ومراقبة مصادر اللحوم والخضار.

وذلك حرصاً من سموّه على سلامة المواطنين والمقيمين ، مشدداً في توجيه عاجل لأمانة المنطقة على ضرورة إعداد الخطط اللازمة والبرامج الرقابية الفاعلة التي تعمل على متابعة تقيد المنشآت الغذائية بالنظافة العامة وبالاشتراطات الصحية.

إلى ذلك بدأت مساء اليوم الفرق الرقابية في أمانة المنطقة الجولات الميدانية على المطاعم في المنطقة لتوفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين.