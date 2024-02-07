الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يوجه بتخصيص سوق ” للفقع ” بمدينة عرعر

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، أمانة المنطقة بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بتخصيص سوق لبيع الفقع في مدينة عرعر.

وأكد سموه أهمية استكمال جميع الخدمات في السوق، ليعكس واقع المنطقة وقيمها التراثية والثقافية ويتماشى مع المشهد الحضري وفق رؤية المملكة ،مشيرًا سموه إلى أن موسم الفقع ميزة نسبيه لمنطقة الحدود الشماليه، موجهًا بالبدء في تخطيط وتنفيذ السوق مع الاهتمام بتحسين خدمات السوق القائم حتى يتم الانتهاء من السوق الجديد.