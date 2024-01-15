الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يُدشن جائزة التميز للأيتام برفحاء

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دشّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أميرُ منطقة الحدود الشمالية، إلكترونياً جائزة التميز للأيتام من مستفيدي جمعية رؤوم للأيتام برفحاء التي تهدف إلى تحفيز الأيتام المستفيدين وغرس ثقافة التميز والإبداع بينهم ورفع مستوى التحصيل الدراسي وتطوير المهارات والقدرات، بالإضافة إلى تجسيد المواطنة الصالحة وتعزيز القيم والسلوك الإيجابي.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم في مكتبه بمحافظة رفحاء رئيس جمعية رؤوم للأيتام وطبان بن فاضل التمياط، وأعضاء مجلس الإدارة.

ونوَّه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان باهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- في تطوير وتنمية القطاع غير الربحي ليلعب دوره الهام والحيوي في توفير القنوات الخيرية للمحسنين وتوفير الدعم والمساندة للفئات المستفيدة ومن ذلك الأيتام ، مؤكدًا أن فئة الأيتام فئة عزيزة وهم في أمس الحاجة للوقوف معهم من خلال دعم الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام, مشيداً بدور الجمعية في إيجاد وسائل متنوعة ومستدامة لتنمية الموارد المالية وشمولية أدائها وجودة برامجها التي حققت نتائج مميزة في رعاية الأيتام.

من جهته قدم رئيس الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء “رؤوم” الشكر لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه واهتمامه ببرامج وأنشطة الجمعية.