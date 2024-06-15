الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة بالخير واليمن والبركات ويديم على بلادنا أمنها ورخاءها.

كما قدم سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى سبحانه وتعالى، أن يُعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه الكريم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يُديم على بلادنا الغالية الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.