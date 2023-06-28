الأمير فيصل بن خالد يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك

المناطق_واس

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه “أتشرف بأن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1444هـ “.

وأضاف الأمير فيصل بن خالد في تهنئته للقيادة الرشيدة: ” أسأل الله – عز وجل – أن يديم عزكم، وأن يجعل ما تقدمونه من خدمات وعناية ومتابعة لحجاج بيت الله الحرام حتى يتموا حجهم بكل يسر وسهولة، في ميزان حسناتكم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية”.