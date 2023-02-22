الأمير فيصل بن خالد: يوم التأسيس رسم مرتكزات الوطن وأثمر عن مملكة ثالثة قوية

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، التهنئة إلى القيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة.

وقال سموه :” إن يوم التأسيس مناسبة وطنية خالدة، تبعث الفخر في نفس كل مواطن ومواطنة، وهم يستذكرون تفاصيل الملاحم البطولية للآباء والأجداد، وكيف وضعوا اللبنة الأولى لتأسيس الدولة السعودية، على مرتكزات قوية، ومنطلقات ثابتة، أثمرت اليوم عن وطن قوي وآمن، يُحتذى به في الترابط والتكاتف، واللحمة الوطنية بين القيادة والشعب”.

وأضاف سمو الأمير فيصل بن خالد: “في هذه الذكرى نستلهم بطولات من أسسوا هذا الكيان الشامخ، بداية من الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- مروراً بالدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى توحيد المملكة العربية السعودية، على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود”، منوهاً بما تشهد المملكة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظها الله- ـ، اللذين توجا جهود الآباء والأجداد بسلسلة إنجازات لا تنتهي، تؤطرها رؤية طموحة “رؤية السعودية 2030″، لترسم ملامح من النهضة والتطور.

ودعا سموه الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظ للمملكة قادتها وولاة أمرها، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن، والمملكة بعون الله تحقق كل ما سعت إليه وطمحت فيه، في ظل الحكومة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.