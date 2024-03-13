الأمير فيصل بن سلمان يستقبل وزير الإعلام

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، في مكتبه بمكتبة الملك فهد الوطنية اليوم، معاليَ وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية ووزارة الإعلام، كما جرى مناقشة سبل تعزيز الترابط الثقافي والإعلامي بين الجهتين لتنمية الوعي وتوسيع دائرة المتلقين للمنتجات الثقافية والمستفيدين منها.

من جانبه، أعرب معالي وزير الإعلام عن تقديره للدعم المستمر الذي تلقاه الوزارة من القيادة الرشيدة، مؤكدًا حرص الوزارة على تطوير خططها وبرامجها الإعلامية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ويشكل تحولاً إيجابياً في مسيرة الإعلام السعودي.