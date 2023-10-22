الأمير فيصل بن سلمان يطّلع على أجنحة معرض “تحقق” للأمن السيبراني في إمارة المدينة المنورة

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زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، المعرض التوعوي بالأمن السيبراني “تحقق” , الذي نظمته إدارة الأمن السيبراني في مقر إمارة المنطقة بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني.

واطّلع سمو أمير المنطقة خلال الزيارة على المعرض المكوّن من 4 محطات تفاعلية متنوعة لإثراء تجربة منسوبي ومنسوبات إمارة المنطقة، حيث تقدم الأجنحة تعريفًا بمفهوم الأمن السيبراني، بالإضافة إلى استعراض أساليب الاختراق والهندسة الاجتماعية، إلى جانب قياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني عن طريق مجموعة من الأساليب التفاعلية المتوفرة والاختبارات السيبرانية، فضلاً عن الاستشارات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والتوصيات العامة.

وقدّمت مديرة إدارة الأمن السيبراني في إمارة المنطقة وئام البنيان، شرحاً عن مستهدفات المعرض التوعوي الذي يأتي لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من منسوبي الإمارة؛ لرفع مستوى وعيهم بالأمن السيبراني، وللمحافظة على سرية المعلومات وحماية الأصول التقنية للإمارة والبنى التحتية التقنية والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء ثقافة سيبرانية عالية واستعراض أساليب المخترقين المتجددة.

وتُعد إدارة الأمن السيبراني في إمارة منطقة المدينة المنورة , الجهة المختصة لتعزيز مستوى الأمن السيبراني لدى منسوبي ومنسوبات إمارة المنطقة في مواجهة التحديات من أجل الوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.