الأمير فيصل بن سلمان يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: “نستذكرُ في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا أمجاد الدولة السعودية بكل اعتزاز وفخر، ومسيرة بنائها ووحدتها منذ عهد مؤسسها الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-، وصمود وملاحم وإنجازات أئمتها وملوكها ورجالها الأوفياء، والتحولات التي شهدتها البلاد في جميع أطوارها التاريخية، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-“، مؤكدًا أن الاحتفاء بهذه الذكرى ينطلق من الاعتزاز بإرثها الممتد لثلاثة قرون، وتلاحم قيادتها وشعبها الوثيق، والتطلع لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وصناعة مستقبل مشرق أكثر ازدهارًا ونموًا وريادة.

واختتم سموه تصريحه سائلاً الله العلي القدير أن يمنَّ على هذه البلاد وقيادتها وشعبها بالأمن والرخاء والتقدم والازدهار.