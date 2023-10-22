الأمير فيصل بن عياف يشهد توقيع 4 اتفاقيات بين أمانة الرياض وعدد من القطاع التنموي

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شهد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض اليوم، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين أمانة منطقة الرياض و 4 جهات متخصصة في قطاع العمل التنموي، وذلك في مقر الأمانة الرئيس، بحضور عدد من وكلائها وممثلي جهات التوقيع.

ويأتي توقيع الاتفاقيات لتعزيز شراكة الأمانة المجتمعية واستثمار مجالاتها غير الربحية بما يخدم منطقة الرياض وساكنيها، وينعكس على تكثيف وتطوير أنشطتها المجتمعية.

وتهدف الأمانة ممثلة في إدارة تمكين القطاع غير الربحي بالوكالة المساعدة للمشاركة الاجتماعية عبر هذه الاتفاقيات إلى تأسيس وتشغيل حاضنة أعمال للجمعيات التنموية، وذلك عبر إنشاء مركز موحد للخدمات المشتركة للجمعيات غير الربحية بالمنطقة مع جلب الرعايات اللازمة للحاضنة والمبادرات الخاصة بها، إلى جانب توفير فرص الاستثمار الاجتماعي بما يتوافق مع أعمال الأمانة، وتبادل فرص الاستثمار الاجتماعي للجهات الغير ربحية.

وستسهم الاتفاقيات التي وقعها من جانب الأمانة الوكيل المساعد للمشاركة الاجتماعية عبدالوهاب الفردان، ومن طرف الجهات ممثلي كلاً من جمعية تمكين للعمل التنموي، وشركة نمال للاستثمار الاجتماعي، وجمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية، والجمعية السعودية لمساندة كبار السن “وقار” في رعاية محتوى ديوانيات الغالين بما يتكامل مع مبادرة الحي الصديق لكبار السن، إضافة إلى بناء الشراكات الفاعلة مع الرعاة والداعمين لإقامة وتنفيذ المشاريع التنموية في مدينة الرياض ومحافظاتها.