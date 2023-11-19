الأمير فيصل بن فهد بن مقرن يستقبل رئيس غرفة حائل

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, رئيس غرفة حائل هاني الخليفي.
واستمع سموه خلال الاستقبال لشرح عن مناشط وفعاليات الغرفة في المرحلة المقبلة وأبرز أعمالها وخدماتها لقطاع المال والأعمال بالمنطقة.
ونوه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للقطاع الخاص وتنمية الاستثمارات، مشيراً إلى دور الغرف التجارية في الإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030 ، ودور غرفة حائل في صناعة خدمات استثمارية وسياحية متميزة.
من جهته أكد الخليفي أن غرفة حائل حريصه على الإسهام في تنمية المنطقة ودعم توجهاتها الاستثمارية والسياحية.