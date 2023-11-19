الأمير فيصل بن فهد بن مقرن يستقبل رئيس غرفة حائل

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن ‏عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, رئيس غرفة حائل هاني ‏الخليفي.

واستمع سموه خلال الاستقبال لشرح عن مناشط وفعاليات الغرفة ‏في المرحلة المقبلة وأبرز أعمالها وخدماتها لقطاع المال والأعمال ‏بالمنطقة.‏

ونوه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك ‏سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ‏للقطاع الخاص وتنمية الاستثمارات، مشيراً إلى دور الغرف التجارية في ‏الإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030 ، ودور غرفة حائل في ‏صناعة خدمات استثمارية وسياحية متميزة.‏

من جهته أكد الخليفي أن غرفة ‏حائل حريصه على الإسهام في تنمية المنطقة ودعم توجهاتها الاستثمارية ‏والسياحية.‏