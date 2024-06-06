الأمير فيصل بن فهد بن مقرن يستقبل رئيس مجلس إدارة غرفة حائل

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل , بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة غرفة حائل هاني الخليفي.

ونوه سموه بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – للقطاع الخاص وتنمية الاستثمارات التجارية والاقتصادية، مثمناً دور الغرفه في الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً أهمية دور الغرفة في تبني الفرص الاستثمارية والسياحية لما تتمتع به المنطقة من مقومات واعدة.

فيما أكد الخليفي من جهته حرص الغرفة على تنفيذ كافة البرامج المساعدة على تنمية وتطوير المنطقة.