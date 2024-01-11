الأمير فيصل بن فهد بن مقرن ‏يستقبل مدير فرع البريد السعودي ‏بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم، مدير فرع البريد السعودي بالمنطقة عطا الله المشرافي.
واطلع سموه على جانب من أعمال البريد السعودي بالمنطقة ، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة وحرص سمو أمير المنطقة على برامج التنمية وتطوير خدمات جميع المرافق بالمنطقة ، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يقوم به البريد السعودي لخدمة المستفيدين من خدماته.
من جهته استعرض المشرافي أعمال البريد السعودي في المنطقة ، متحدثاً عن إستراتيجية البريد السعودي بخدماتها التقنية واللوجستية والتجارية ، معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على المساندة المستمرة لتسهيل أداء البريد لخدماته ومهامه على أكمل وجه، بما ينعكس على خدمة المواطن والمقيم والزائر إلى حائل ومحافطاتها.