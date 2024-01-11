الأمير فيصل بن فهد بن مقرن ‏يستقبل مدير فرع البريد السعودي ‏بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد ‏العزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم، مدير فرع البريد السعودي ‏بالمنطقة عطا الله ‏المشرافي.‏

واطلع سموه على جانب من أعمال البريد السعودي بالمنطقة ، منوهاً ‏بدعم القيادة الحكيمة وحرص سمو أمير المنطقة على برامج التنمية ‏وتطوير خدمات جميع المرافق بالمنطقة ، مشيراً إلى أهمية الدور الذي ‏يقوم به البريد السعودي لخدمة المستفيدين من خدماته.‏

من جهته استعرض المشرافي أعمال البريد السعودي في المنطقة ، ‏متحدثاً عن إستراتيجية البريد السعودي بخدماتها التقنية واللوجستية ‏والتجارية ، معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ‏المساندة المستمرة لتسهيل أداء البريد لخدماته ومهامه على أكمل وجه، بما ‏ينعكس على خدمة المواطن والمقيم والزائر إلى حائل ومحافطاتها. ‏