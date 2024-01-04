الأمير فيصل بن فهد بن مقرن ‏يستقبل مدير التعليم بمنطقة حائل

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‏استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم ، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور منذر بن عبدالله البليهد, والطالب فيصل المليفي, والطالبة ريماس الشغدلي الفائزين بالمركز الأول والثاني في المستوى الذهبي على مستوى المملكة في أولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي التي أقيمت مرحلتها النهائية في منطقة مكة المكرمة ، بمشاركة 36 طالبًا وطالبة من 16 إدارة تعليمية.

وهنأ سموه الفائزين بالمسابقة ، مشيراً إلى الدور المهم لهذا الأولمبياد في اكتشاف وتطوير مهارات الطلاب والطالبات في مجالات الرسم والتصوير التشكيلي والفني ، وتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الطلاب والطالبات، وتمكينهم من الأدوات الملائمة لإنتاج مخرجات فنية إبداعية تسهم في فاعلية القطاع الفني السعودي وإثرائه.

ولفت سموه إلى أهمية نشر ثقافة التميز في المجتمع التعليمي ودعم المتميزين وتشجيعهم على المشاركة في المنافسات المحلية والخارجية ، داعياً الأسر إلى تشجيع أبنائهم للمشاركة في المسابقات الوطنية المهمة.

من جهته أكد مدير عام التعليم بالمنطقة حرص الوزارة على نشر الوعي بدور الرسم والتصوير التشكيلي في المجتمع المحلي والإسهام في بناء جيل مبدع قادر على التعامل مع العالم بلغة فنية ، معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم والتحفيز المستمر للطلاب والطالبات المتفوقين وذوي المواهب.

حضر الاستقبال مساعد مدير التعليم لشؤون التعليمية الدكتور فضي العنزي.