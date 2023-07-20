الأمير فيصل بن فهد يطّلع على مرحلة تطوير منتزه حائل الوطني

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اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بصالة الاجتماعات بمكتبه اليوم، على المرحلة الحالية التي وصل إليها العمل في تطوير منتزه حائل الوطني من قبل مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وإدارة المتنزهات الوطنية بمنطقة حائل، بحضور مدراء وممثلي الجهات المنفذة لخدمات المشروع.

ونوّه سموه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمشاريع البيئية والتنموية في مناطق المملكة، ومنها منطقة حائل، بمتابعة سمو أمير المنطقة، مشيراً إلى أهمية مشروع منتزه حائل الوطني الذي يأتي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مثمناً جهود القائمين على تنفيذه والجهات المشاركة في إيصال الخدمات إليه.

ويقع المنتزه شمال مدينة حائل بمسافة 10 كلم، وعلى مساحة تبلغ 32162337 متراً مربعاً، حيث يتميز بكونه على 3 طرق رئيسة، وتبلغ الأشجار المطلوب زراعتها فيه (100) ألف شجرة، وسيشتمل المنتزه على بحيرة مؤقتة ومطاعم وجلسات عائلية ومسطحات خضراء وممرات مائية وألعاب أطفال، مما سيسهم في عوائد اقتصادية للوطن والمنطقة وفرص سياحية وبيئية ورياضية وثقافية واجتماعية مثل النزل البيئي واستكشاف ومراقبة النجوم، والفروسية، ومناطق تراثية، ومسارات للمشاة، ومسارات ركوب الدراجات، ومناطق التخييم، وحديقة النباتات الصحراوية.