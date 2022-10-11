الأمير فيصل بن مشعل يدشن جائزة القصيم للتميز والإبداع

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء جائزة القصيم للتميز والإبداع في قاعة الاجتماعات بمكتب سموه اليوم، جائزة القصيم للتميز والإبداع في دورتها الثالثة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبد الرحمن الوزان وعدد من أعضاء المجلس.



ونوّه سمو أمير القصيم بأهمية جائزة القصيم للتميّز والإبداع التي تسعى إلى تحقيق التنافسية وتطوير الأداء في المؤسسات الحكومية والأهلية وغير الربحية، ليس على مستوى المنطقة بل على مستوى المملكة وتشجيع وتكريم المتميزين والمبدعين من المؤسسات والأفراد، والتحصين الوقائي للمجتمع ضد التيارات الفكرية المشبوهة، وتعزيز روح الابتكار والإبداع ونشر ثقافة التميّز، مؤكدا سموه أن الجائزة مستهدفاتها تأتي وفقا لرؤية المملكة 2030.



وأضاف سموه أن الجائزة تتضمن 7 فروع في التميز المؤسسي والتميز في البحث والابتكار وتنمية الاعتدال ونشر الوسطية والتميز في الريادة الرقمية والتميز في ريادة الأعمال والصناعة والتميز الثقافي والإعلامي، والتميز الوطني، بالإضافة إلى جائزة القدوة الحسنة والتي تمنح بترشيح من مجلس أمناء الجائزة تقديرا لإسهاماتها وجهودها الكبيرة في خدمة الوطن وفقا للمعايير والضوابط المحددة من قبل مجلس أمناء الجائزة.



واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح موجز من وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان إلى الجهود المبذولة من فريق عمل الجائزة، لبدء الجائزة أعمالها واستقبال الترشح لها سواء من الجهات الحكومية والأهلية والأفراد، وقد استعرض الاجتماع التعريف بالجائزة، وفروعها ومساراتها، ومهام اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى استعراض خطة الجائزة ومراحلها في دورتها الثالثة.