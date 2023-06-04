الأمير فيصل بن مشعل يرعى حفل تخريج 12755 طالبًا وطالبة من جامعة القصيم

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، تخريج الدفعة العشرين من طلبة جامعة القصيم، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، وأعضاء مجلس الجامعة، وذلك في البهو الرئيس بالمدينة الجامعية.

وعبر سمو أمير المنطقة، في كلمته خلال الحفل، عن سعادته بمشاركته الخريجين والخريجات فرحتهم، مشيدًا بما تضمنه الحفل من برامج نوعية وإنسانية، متمنيًا التوفيق والنجاح للجميع.

من جهته، هنأ معالي رئيس الجامعة، خريجي وخريجات الدفعة العشرين من الجامعة، مقدمًا الشكر لسمو أمير المنطقة على حضوره ورعايته حفل تخريج الجامعة.

فيما بيّن عميد القبول والتسجيل الدكتور فهد الأحمد, أن مجموع الخريجين والخريجات بلغ 12,755 طالبًا وطالبة، منهم 4708 طلاب، و8047 طالبة، يتوزعون على الدرجات العلمية التالية: 220 في درجة الدكتوراه في 23 برنامجًا، و714 في درجة الماجستير في 99 برنامجًا، و10896 خريجًا وخريجة في مرحلة البكالوريوس في 121 برنامجًا، و925 طالبًا وطالبة في 34 برنامجًا.