الأمير فيصل بن مشعل يستعرض أسماء المرشحين لـ”جائزة القصيم للتميز”

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ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء جائزة القصيم للتميز والإبداع في دورتها الثالثة, بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة اليوم، اجتماع مجلس أمناء الجائزة لاستعراض أسماء الجهات والأفراد المرشحين للجائزة ، بحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس .

وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها أعضاء مجلس أمناء الجائزة لتحقيق مستهدفاتها، وتشجيع أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة غير الربحية لتبني مفهوم التميز والإبداع في كافة المجالات، واحتضان الأفكار والممارسات والمبادرات والابتكارات والاختراعات الهادفة والأعمال الريادية التي تؤدي إلى تحقيق التنمية الشاملة، ورفع كفاءة وفاعلية الأداء.

وأكد سمو أمير القصيم الدور الإيجابي الذي تمثله الجائزة في تقدير جهود الجهات والأفراد في مجالات الجائزة التي تعمل على ترسيخ ونشر الوسطية وتكريم المتميزين من الأفراد والمؤسسات بقطاعاتها الحكومية والأهلية غير الربحية، وذلك تثميناً لأدائهم ليصبحوا نماذج سعودية متميزة يحتذى بهم في عصر الجودة والإتقان.

واستعرض الاجتماع الجهات والأفراد المرشحين والمراحل القادمة للجائزة وما تم إنجازه من قبل أمانة الجائزة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل اللجان بما يحقق للجائزة التميز والريادة في كافة فروعها ومساراتها.