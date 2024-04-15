الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس جامعة القصيم

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم، الدكتور محمد الشارخ بمناسبة تكليفه رئيساً لجامعة القصيم.

وهنأ سموه, الدكتور الشارخ على هذه الثقة، متمنياً له التوفيق في مواصلة مسيرة تميّز الجامعة في الجوانب العلمية والمخرجات والحصول على الاستحقاقات المحلية والعالمية التي تتوج مسيرة الإبداع العملي والعملي لجامعة القصيم.

من جانبه أعرب رئيس جامعة القصيم عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة القصيم على ما يقدمه من دعم واهتمام للجامعة والتعليم بالمنطقة.