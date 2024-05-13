الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس جامعة القصيم

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، رئيس جامعة القصيم الدكتور محمد الشارخ.

ونوّه سموه، خلال اللقاء بالدور الذي تقوم به الجامعة والكليات التابعة لها، والبرامج التعليمية المواكبة لرؤية المملكة 2030، مشيداً بتعدد الكليات المتخصصة والتميزة بمخرجاتها العلمية والتعليمية، التي تهدف إلى تعزيز مجال الأبحاث العلمية وخدمة المجتمع والابتكارات وتلبي حاجاته، إلى جانب استثمار طاقات الطلبة والطالبات بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع والفائدة.

من جانبه، قدم الدكتور الشارخ الشكر لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاته المستمرة ومتابعته الدائمة لتكون الجامعة رافداً من روافد العلم والمعرفة في مملكتنا الغالية.