الأمير فيصل بن مشعل يستقبل منتخب جامعة القصيم لكرة القدم الفائز ببطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، في مجلس الاستقبال بالإمارة اليوم، منتخب جامعة القصيم لكرة القدم، بمناسبة الفوز بكأس بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، عقب تغلبه في المباراة النهائية على منتخب جامعة الباحة بثلاثة أهداف دون مقابل.

وأشاد سموه أثناء استقباله بلاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري، وبالمستوى المتميز لمنتخب الجامعة في المباراة النهائية التي أقيمت بملعب نادي التعاون بمدينة بريدة، منوهاً بأن هذا الإنجاز يضاف إلى منجزات الجامعة الوطنية، وأنه سيكون دافعاً إلى المزيد من الإنجازات كما عودتنا عليه الجامعة في المحافل والمناسبات.

يذكر أن المباراة النهائية شهدت ندية قوية بين الفريقين وسط حضور جماهيري كبير، حيث توج منتخب جامعة القصيم بالبطولة عن جدارة واستحقاق بعد ما قدمه لاعبو الجامعة من مستوى عالٍ على مدار شوطي المباراة، حيث خاضت جامعة القصيم 7 نهائيات منذ بدء مشاركاتها في هذه البطولة، حققت منها لقب البطولة في أربع مناسبات.

حضر اللقاء معالي رئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.