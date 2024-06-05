الأمير فيصل بن مشعل يطلع على برامج مستشفى القصيم الوطني

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة أيمن الرقيبة ، والرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور موسى الحربي ، ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية ” مستشفى القصيم الوطني ” فيصل بن محمد شاكر ، والمدير التنفيذي للمستشفى الدكتور سلطان النهير.

وشهد اللقاء تدشين الهوية الجديدة لمستشفى القصيم الوطني ، وعرضاً لما سيحظى به من تطور في الخدمات العلاجية ، والبرامج الاستشارية لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى.

وأكد سمو أمير القصيم, أهمية دور القطاع الطبي الخاص وتكامله مع القطاع الصحي الحكومي ، لخدمة المستفيدين من البرامج الصحية بالمنطقة ، لافتاً الانتباه إلى أن مستشفى القصيم الوطني يعد أحد المستشفيات الكبيرة والرائدة بالمنطقة ، التي تسهم في دعم وتطوير الخدمات الصحية بالمنطقة ، مذكراً بأهمية التوسع بالخدمات الطبية واستقطاب الأطباء الاستشاريين في التخصصات الدقيقة المهمة التي توفر الرعاية للمرضى والمراجعين للمستشفى.