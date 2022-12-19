الأمير فيصل بن مشعل يطلع على جاهزية انطلاقة معرض القصيم للكتاب

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على جاهزية واستعدادات انطلاقة معرض القصيم للكتاب الذي ينطلق بتاريخ 5 / 6 / 1444 الموافق 29 / 12 /2022 بمركز الملك الخالد الحضاري ببريدة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماعا بمكتبه بالإمارة اليوم، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان وعدد من مدراء الجهات الحكومية بالمنطقة.

وأكد سموه أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية بالمنطقة لإظهار المعرض في أبهى حلة وبشكل متميز في العرض والمحتوى، حيث يشارك بالمعرض أكثر من 200 جناح ، ويبلغ عدد دور النشر المشاركة أكثر من 100 دار نشر داخلية وخارجية.

واستعرض الاجتماع الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال والخطة التسويقية واللجان التنفيذية والتنظيمية لبدء أعمالها لوضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لانطلاق المعرض بالإضافة الى الفعاليات المصاحبة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل على إظهار كل ما تتميز به المنطقة بالجوانب الثقافية، وإبراز جميع مخرجات الأعمال الثقافية لأهالي المنطقة التي تتناسب مع الحدث الثقافي، ويعكس رؤية المملكة 2030 لتنمية أبناء الوطن ثقافياً وعلمياً، وفي نهاية الاجتماع دشّن سمو أمير القصيم هوية معرض القصيم للكتاب، متطلعا سموه أن يحقق المعرض الأهداف المنشودة بإذن الله.