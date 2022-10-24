الأمير فيصل بن مشعل يطّلع على خطة استزراع المرحلة العاشرة من حملة أرض القصيم خضراء

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أكّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على أهمية الاستمرارية لتحقيق مستهدفات حملة أرض القصيم خضراء، لتتواءم مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها سمو ولي العهد – حفظه الله – ، للتوسع ونشر مفهوم التشجير بين فئات المجتمع جميعهم، وفي القطاعات الحكومية والمساجد والجامعات والمدارس والمرافق العامة، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق جميع أهدافها التي أصبحت واقعاً بوصولها إلى أرقام قياسية خلال مراحلها التسع الماضية، التي تحقق من خلالها زراعة 1,541,164 شجرة، مثنياً على جهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم، وكافة القطاعات المشاركة التي أسهمت في الوصول إلى هذا الرقم.

جاء ذلك خلال تسلّمه بمكتبه بالإمارة اليوم ، تقريراً من المشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع عن الجهود التي قام بها الفرع للمراحل التسع السابقة في حملة أرض القصيم خضراء، واستعراض خطة الاستزراع للمرحلة العاشرة من الحملة .

واستمع سموه لشرحٍ مفصل من مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي عن الخطوات القادمة لإطلاق المرحلة العاشرة التي ستكون أكثر شمولية في مدن ومحافظات المنطقة بالتشارك مع جميع القطاعات وفئات المجتمع، لافتاً الانتباه إلى أن المرحلة العاشرة تستهدف استزراع 18 متنزهاً، بإجمالي يزيد عن نصف مليون شتلة .

حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان.