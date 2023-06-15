الأمير فيصل بن مشعل يكرم أمين منطقة القصيم

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أمس، أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، تقديراً للعمل المميز الذي تقدمه الأمانة، وذلك خلال حفل الفائزين بجائزة القصيم للتميز والإبداع، الذي أقيم بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وأكد المهندس المجلي، أن العمل المميز الذي تقدمه الأمانة هو محل فخر واعتزاز لكافة منسوبي القطاع البلدي بالمنطقة، ومحفزاً لبذل المزيد من الجهود لما فيه خدمة الوطن والمواطن، معبراً عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه المستمر ومتابعته الدائمة للجائزة، ورعايته الكريمة لاحتفال تكريم الفائزين.