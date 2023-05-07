الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز يرأس اجتماع المجلس المحلي بالقريات ويؤكد على دورهم في التطوير والتنمية

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمقر محافظة القريات اليوم، اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة، وذلك ضمن برنامج سموه خلال زيارته التفقدية لمحافظات المنطقة.

ونوّه سموه في بداية الاجتماع بالدعم غير المحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمنطقة ومحافظاتها في شتى المجالات وخاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات بشكل مباشر، لافتًا سموه إلى أن للمجالس المحلية بالمحافظات دوراً هاماً بالتركيز على المشروعات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات وجودة الحياة بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، في ظل هذا الدعم الكبير.

ثم ناقش سموه بحضور أعضاء المجلس جدول الأعمال المتعلق بحاجة المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات والمشروعات التنموية، كما استمع سموه لعدد من المرئيات والحلول، والتطلعات عن المحافظة.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

ووجه سمو أمير الجوف ببذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين والارتقاء بالعمل فيما يحقق خدمة الأهالي للسعي في تعزيز النمو والازدهار لمحافظة القريات، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة- أيدها الله-.