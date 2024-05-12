الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز يزور مراكز “أبو عجرم والأضارع والرديفة والرافعية” التابعة لمحافظة دومة الجندل

المناطق_الجوف

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، عدداً من المراكز التابعة لمحافظة دومة الجندل، شملت مركز أبو عجرم، ومركز الأضارع، ومركز الرديفة والرافعية، التابعة لمحافظة دومة الجندل وذلك في إطار زيارته التي يقوم بها للمحافظات ومراكز المنطقة.

وتابع سموه سير العمل بالمراكز والخدمات المقدمة للأهالي، موجّهاً رؤساء المراكز بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات وأجودها.

والتقى سموه خلال زيارته عدداً من أهالي المراكز، مستمعًا لمقترحاتهم التنموية، مؤكداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة في تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية كافة.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف خلال لقائه مع الأهالي أن الزيارات تأتي في إطار الاهتمام والرعاية والدّعم لكلّ ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطن التي تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتلمّس احتياجات الأهالي عن قرب.