الأمير فيصل بن نواف يبارك تحقيق صحة الجوف للمستوى البرونزي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير عام المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي، يرافقه فريق العمل بالمديرية لجائزة الملك عبد العزيز للجودة.

وبارك سموه تحقيق المديرية لأحدى مستويات التميز وفقاً للمؤشر الوطني – المستوى البرونزي -، مشيدًا بالاهتمام بتبني معايير النموذج الوطني للتميز، مؤكداً سموه أن ذلك ينعكس على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين بالمنطقة، وحث الجميع على مواصلة العمل والجهود لتحقيق أفضل المستويات.

من جهته أعرب الرويلي عن شكره لسمو الأمير فيصل بن نواف على دعمه المستمر ومتابعته للقطاع الصحي.

يذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تُعد أحد الوسائل الوطنية المحفزة والمعززة لممارسات وتطبيقات الجودة لجميع القطاعات بالمملكة.