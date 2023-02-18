الأمير فيصل بن نواف يدشّن مهرجان التمور بالجوف” في نسخته التاسعة غداً

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يدشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف يوم غدٍ، مهرجان التمور بالجوف في نسخته التاسعة، الذي تنظمه أمانة المنطقة ممثلة في بلدية دومة الجندل لمدة 7 أيام في مدينة المعارض بمحافظة دومة الجندل، وسيتم في ختام المهرجان تتويج الفائزين بجائزة سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ‏لأفضل تمر مكنوز والتي تبلغ قيمتها 100 ألف ريال.

من جانبه أعرب أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان عن شكره وامتنانه لسموه على دعم المهرجانات بالمنطقة والقطاعات المختلفة وفي مقدمتها القطاع الزراعي ومنتجي التمور، وأشار الشرعان إلى ما حققه مهرجان التمور من نجاحات في الأعوام الماضية حيث أسهم في إيجاد نوافذ تسويقية للمزارعين والتعريف بجودة منتجات الجوف محلياً وإقليمياً، مضيفاً أن جائزة سموه للتمور لها دور كبير في دعم المزارعين وتحفيز تطوير جودة المنتج.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد أعلنت عن جائزة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ‏لأفضل تمر مكنوز لهذا العام حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 50 ألف ريال والثاني 30 ألفا ًوالثالث 20 ألف ريال، كما أعلنت عن الشروط ومن أبرزها أن تكون التمور المشاركة من صنف حلوة الجوف ومن إنتاج نخيل المنطقة ومحصول هذا الموسم.