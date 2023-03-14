الأمير فيصل بن نواف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالجوف

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بقاعة الاجتماعات الكبرى بالإمارة اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة لـ ٢٦، بحضور أعضاء اللجنة.

ونوّه سموه بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من رعاية واهتمام بكل ما يوفر الراحة والرفاهية والاستقرار للأسر ورفع جودة حياة أفرادها، في مجال الإسكان، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

واطلع سموه والجميع على عرض الملخص التنفيذي لأعمال وأنشطة برنامج الإسكان التنموي، كما أطلع على عرض للبرامج التنموية ودور الإسكان التنموي من خلال مسارات الدعم والتمكين المختلفة لمستفيدي الإسكان التنموي من الأسر الأشد حاجة وذلك بالشراكة مع القطاع الحكومي والقطاع الغير ربحي.

وبين الاجتماع أنه من خلال الإحصاءات بلغ عدد المشروعات الإسكانية بالمنطقة 5 مشروعات موزعة حسب التالي: في مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل ومحافظة طبرجل مشروع واحد لكل منها، ومحافظة القريات مشروعين .

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المهام، ومراجعة الحالات المستهدفة والمشاريع القائمة، وعلى الدعم المطلوب عبر منصة جود للإسكان .

وفي ختام الاجتماع حث سمو أمير منطقة الجوف الجمعيات المختصة لتسجيل المستفيدين في قائمة الإسكان التنموي لديهم وتقديم الدعم اللازم لهم، داعياً الجهات المانحة ورجال الأعمال إلى المبادرة والمساهمة في تقديم الدعم عبر المنصات الوطنية لخدمة المستفيدين.