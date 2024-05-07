الأمير فيصل بن نواف يزور المراكز التابعة لمحافظة القريات ويلتقي بالأهالي

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زار صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، عدداً من المراكز التابعة لمحافظة القريات، شملت مركز الوادي، ومركز الناصفة، ومركز الرديفة وجماجم، ومركز قليب خضر، ومركز العيساوية, وذلك في إطار زيارته التي يقوم بها للمحافظات ومراكز المنطقة.

وتابع سموه سير العمل بالمراكز والخدمات المقدمة للأهالي، موجّهاً رؤساء المراكز بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات وأجودها.

والتقى سموّه خلال زيارته عدداً من أهالي المراكز، مستمعًا لمقترحاتهم التنموية، مؤكّداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة في تلمّس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدميّة والتنمويّة كافة.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف أهمية التكاتف والتعاضد في الجوانب الخادمة للوطن كافّة, سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنّماء الدائم.