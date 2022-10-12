الأمير فيصل بن نواف يزور مركز الوفاء للرعاية النهارية للأطفال ذوي الإعاقة بمحافظة القريات

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نوّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله – من اهتمام بالغ بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبما تحظى به هذه الفئة الغالية من عناية ورعاية تُسهم في التخفيف من معاناتهم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم، لمركز الوفاء للرعاية النهارية للأطفال ذوي الإعاقة بمحافظة القريات، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالمحافظة عبدالعزيز بن عابد الزارع ومديرة المركز رحاب البلوي، حيث التقى خلال الزيارة بعدد من أطفال المركز، وتفقد أحوالهم والخدمات المقدمة لهم، مطلعاً على أقسام المركز وما يُقدّمه من خدمات طبية واجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة .

من جانبها نوّهت مديرة المركز بما حظى به الأطفال من اهتمام ورعاية أبوية من سموه بهذة الزيارة، وما استمعت له وزميلاتها من توجيهات، والدعم والتشجيع المتواصل لجميع مناشط المركز، لتقديم أفضل الخدمات للأطفال من ذوي الإعاقة وبما يعود عليهم وعلى أسرهم ومجتمعهم بالنفع والفائدة.