الأمير فيصل بن نواف يستقبل مدير التحرّيات الإداريّة بمناسبة ترقيته إلى رتبة عميد

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استقبل صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير إدارة التحرّيات الإداريّة بالمنطقة العميد سعود بن عبدالرحمن العطياني.

وهنّأ سموّ أمير المنطقة، العميد العطياني بالثّقة الغالية متمنّياً له دوام التّوفيق والسّداد وبذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن.

من جانبه عبّر العميد العطياني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على ما تلقاه هيئة الرّقابة ومكافحة الفساد على مستوى المنطقة من دعم ومتابعة، سائلاً الله أن يديم نعمة الأمن والأمان والازدهار على هذا الوطن الغالي في ظلّ قيادته الرشيدة – أيدها الله -، وأن يوفّقه المولى وزملاءه لمواصلة العطاء في خدمة الدّين ثم المليك والوطن.