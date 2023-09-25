الأمير فيصل بن نواف يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالجوف المكلَّف حديثًا

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز بن محمد الرجيعي، المكلف حديثًا، يرافقه مدير الفرع سابقًا علي بن محمد المنصور، مقدماً سموّه شكره للمنصور، على ما قدّمه خلال فترة عمله بمنطقة الجوف، مهنئًا المهندس الرجيعي بمناسبة تكليفه.

واطّلع سمو أمير منطقة الجوف على أعمال الفرع، ودوره في تعزيز العمل في المجالات الزراعية والبيئية والمائية في محافظات المنطقة، بما يحقق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.

ونوّه سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بالدور الرائد والفاعل الذي يقوم به فرع الوزارة، في خدمة الأهالي وفق عمل تكاملي مع القطاعات الحكومية كافة في ظل الدعم غير المحدود من الحكومة الرشيدة -أيدها الله-، موجهاً سموّه بالحرص على تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق أعلى معايير الجودة.

من جانبه أكّد المهندس الرجيعي على بذل المزيد من الجهود لخدمة القطاع في المنطقة.