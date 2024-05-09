الأمير فيصل بن نواف يفتتح مصنع أصابع البطاطس التابع لشركة الجوف الزراعية في بسيطا

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افتتح صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، مصنع أصابع البطاطس التابع لشركة الجوف للتنمية الزراعية في مركز بسيطا التابع للمنطقة.

واستمع سموه خلال جولته في المصنع إلى شرح عن المصنع والطاقة الإنتاجية التي تبلغ ٣٥ ألف طن منتجًا نهائيًّا؛ حيث بلغت تكلفة المشروع أكثر من ٢٠٠ مليون ريال، ويعد المصنع واحدًا من أكبر المصانع في المملكة، ويغطي حوالي ١٥٪؜ من استهلاك المملكة من أصابع البطاطس، ويسهم في توفير الأمن الغذائي، وتقليل الاستيراد بما ينعكس إيجابيًّا على الميزان التجاري.

ونـوه سموه بالدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للصناعة وتعزيز الاقتصاد المحلي، مثمنًا حرص القيادة الرشيدة على تطوير ودعم المشروعات التنموية، وتعزيز دور القطاع الخاص، الذي يسهم في نمو الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعرب الأمير فيصل بن نواف، عن سعادته لرعاية ودعم مثل هذه المشروعات في منطقة الجوف، سائلًا المولى جل وعلا أن يديم على هذه البلاد أمنها وازدهارها في ظل القيادة الرشيدة.

بدوره قدم رئيس مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية المهندس بدر العوجان، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على تدشينه المصنع ودعمه غير المستغرب للمستثمرين، الذي يعد تحفيزًا لجذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة، لما تمتلكه منطقة الجوف من بيئة جاذبة في شتى المجالات.