الأمير متعب بن مشعل بن بدر يستقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، بمكتبه اليوم، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة زيدي بن راكد الرويلي.

واطلع سموه على إيجازٍ عن أعمال الفرع بالمنطقة، ونوّه سموه بجهود هيئة حقوق الإنسان، ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفق أنظمة الدولة المباركة التي تكفل حقوق الجميع، وتحرص على صونها وحمايتها، مؤكدًا على ما تحظى به أعمال الهيئة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

من جهته، أعرب الرويلي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على متابعة ودعم أعمال الفرع بالمنطقة؛ ليؤدي دوره الإنساني.