الأمير متعب بن مشعل يستقبل أعضاء لجنة جائزة أمير منطقة الجوف وحرمه وأوائل الفائزين والفائزات في المسابقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف ، اليوم، أعضاء لجنة جائزة “سمو أمير منطقة الجوف وحرمه للرياضة المجتمعية” ، وأوائل الفائزين والفائزات في أفرع جائزة سـمـوه وحرمه وهي ( خسارة الوزن للرجال والنساء، وسباق الجري للنساء ،والماراثون للرجال) ، في نسختها الثالثة , وذلك بحضور وكيل إمارة المنطقة رئيس لجنة الرياضة المجتمعية حسين بن محمد آل سلطان.

وهنّأ سموه الفائزين والفائزات بالجائزة، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في حياتهم .

وأشاد الأمير متعب بن مشعل بالدعم السخي الذي تلقاه الجائزة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وحرمه، إذ حقّقت الجائزة نجاحًا كبيرًا بدعم سموه للرياضة بالمنطقة وتوجيهاته، مشيدًا بما حققته الجائزة من نجاحات في جميع دوراتها التي أقيمت .

وأشار سموه إلى أن الجائزة تسعى إلى الإسهام في تحقيق إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 وهي: “تحسين جودة الحياة” لما لها من أثر إيجابي على صحة الفرد والمجتمع.

وأضاف أن الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قِبل القيادة الحكيمة – أيَّدها الله – يستهدف تحقيق نهضة رياضية شاملة ومتنوعة، تعكس حجم الإنجاز والنّماء والازدهار في هذا العهد الزاهر، وصولًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

فيما قدّم الفائزون والفائزات الشكر لسمو أمير المنطقة على هذه الأنشطة الرائدة، التي لمسوا أثرها على صحتهم ولياقتهم من خلال مشاركاتهم في هذه المسابقة , كما قدموا شكرهم لسمو نائب أمير المنطقة على توجيهاته واهتمامه بالأنشطة ‏الرياضية.