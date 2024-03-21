الأمير متعب بن مشعل يكرم الدغمي لجهودها في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

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نيابةً عن صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، كرّم صاحب السموّ الملكيّ الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، مدير وحدة الإشراف الاجتماعي بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيّة بالمنطقة، عنود رميح الدغمي، لجهودها في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مبادرة خيمة ذوي الإعاقة بالمنطقة، والتي من أهم أهدافها الدمج المجتمعي.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة نايل بن عبدالعزيز الرويلي ترافقه الدغمي.

وأشاد سموّ نائب أمير منطقة الجوف بما يحظى به ذوو الإعاقة من دعمٍ واهتمام من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله-، وما تتميز به فئة ذوي الإعاقة من عزيمةٍ وإصرار، منوّهًا بحرص صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على تكريم جميع الأشخاص المبادرين لخدمة هذة الفئة الغالية، وكذلك لتقديم كلّ الخدمات لذوي الإعاقة، وتبنّي المبادرات التي تخدم المجتمع.

وشاكراً للدغمي جهودها في خدمة ذوي الإعاقة.