الأمير محمد بن عبدالعزيز يكرم أكثر من 1200 متفوق ومتفوقة بتعليم جازان

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم ؛ 1238 متفوقًا ومتفوقة من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة من طلبة الصف الثاني الثانوي الحاصلين والحاصلات على نسبة 100% في التحصيل الدراسي، و 100 درجة في الانضباط السلوكي والمدرسي، وذلك على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

وألقت الطالبة جوري بنت محمد صافي كلمة التعليم والتفوق أشارت خلالها إلى جهود الطلاب والطالبات المكرمين الذين حصدوا الدرجات الكاملة في التحصيل الدراسي والانضباط المدرسي، وكذلك جهود الآباء والأمهات، والمعلمين والمعلمات ، حيث يمثلون جميعًا جزءًا من ملامح رؤية المملكة 2030م التي بدت واضحة التشكل للعالم، مؤكدة أن قرار التفوق لا يكون بالتمني ولا بالأحلام، وإنّما يكون بالعمل الدؤوب، والجد والاجتهاد، والصدق مع الله ثم مع الوطن وقيادته .

وتضمن الحفل فيلمًا لعرض منجزات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان في دعم الطلاب والطالبات المتفوقين، ومسيرة طلابية للمتفوقين، وعرضًا مسرحيًا لمجموعة من الطلبة، إلى جانب العرض الفني بعنوان ” قطاف الرؤية”.

وفي ختام الحفل كرم سمو نائب أمير منطقة جازان المتفوقين والمتفوقات ، والتقطت الصور التذكارية مع سموه.

شهد الحفل المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي وعدد من المسؤولين بالمنطقة.