الأمير محمد بن ناصر يدشّن برنامج الدورة العلمية الموحدة بالمنطقة

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، برنامج “الدورة العلمية الموحدة” الذي ينفذه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، بحضور مدير عام الفرع أسامة بن زيد المدخلي.

وبارك سموه انطلاقة الدورة، مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلةً بفرعها في المنطقة، وما يقدمه من برامج توعوية هادفة تسهم في تحسين وتعزيز القيم والآداب والاستفادة من العلوم الشرعية المبنية على العقيدة الصحيحة.

واستمع سموه، لإيجاز من المدخلي، عن فكرة البرنامج الذي سيتم تنفيذه في جميع محافظات منطقة جازان، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت أكثر من 50 دورة علمية موحدة في جميع مناطق المملكة ابتداءً من السبت الثاني عشر من شهر شعبان لهذا العام 1444 هـ، معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان على تدشينه للبرنامج.