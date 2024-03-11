الأمير محمد بن ناصر يدشّن حملة جود جازان لتوفير 1215 وحدة سكنية

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة، حملة جود جازان، وذلك ضمن حملة “جود المناطق في منصة جود الإسكان”، والهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين الأشد احتياجاً بكل يسر وموثوقية.

وتسعى حملة جود المناطق، التي تشارك فيها إمارة منطقة جازان، إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي وتوفير 1214 وحدة سكنية في المنطقة، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد حاجة للمساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.

وتهدف الحملة لتمكين الأسر الأشد حاجة للمسكن، حيث أسهمت منصة جود الإسكان التي هي إحدى مبادرات مؤسسة سكن منذ انطلاقها في توفير أكثر من 19 ألف وحدة سكنية استفاد منها أكثر من 100 ألف مستفيد من الأسر الأشد حاجة.

يذكر أن منصة جود الإسكان من خلال حملتها (جود المناطق) تمكن الأفراد والمؤسسات من المشاركة في شهر رمضان المبارك في المساهمات المجتمعية ضمن قطاع الإسكان التنموي، وحققت المبادرات الإنسانية للمتبرعين والمبادرين في بلد العطاء والجود من أحلام كثير من الأسر الأشد حاجة في الحصول على المسكن.