الأمير محمد بن ناصر يدشّن مهرجان عسل جازان “التاسع”

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دشَّن صاحب السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، مساء أمس، فعاليات مهرجان عسل جازان “التاسع”، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزارعة بمنطقة جازان، وذلك بساحة المركز الحضاري لمحافظة العيدابي.

وقصَّ سموُّه الشريط إيذانًا بانطلاق المهرجان، وتجوّل داخل خيمة العسل، مطّلعاً على أركان النحالين المشاركين في المهرجان، واستمع إلى شروحات المزارعين حول تقنيات إنتاج العسل وأهمية صناعة النحل في المنطقة، مشيداً بجهود النحالين في الحفاظ على التراث الزراعي والتنمية المستدامة.

وشهد حفل الافتتاح حضورًا جماهيريًا كبيرًا من المزارعين ومربي النحل وعدداً كبيراً من الزوار والمهتمين بمنتجات العسل.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات الشيقة والترفيهية، مثل “معارض العسل، ومنتجات النحل المتنوعة، وورش العمل للمهتمين بتربية النحل”, كما يتضمن تنظيم المحاضرات التثقيفية حول فوائد العسل للصحة والاستخدامات الطبية البديلة.

وتعد فعاليات مهرجان العسل مناسبة سنوية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية صناعة النحل وتشجيع المزارعين والمربين على تطوير ممارساتهم وتحسين جودة منتجاتهم، وفرصة للزوار للشراء والاستمتاع بتذوق مجموعة متنوعة من أنواع العسل الطبيعي المحلي بمشاركة 80 نحالاً من المنطقة وخارجها وبمشاركة الجهات ذات العلاقة والمراكز البحثية.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان لمدة 10 أيام، يشهد خلالها تنظيم فعاليات متنوعة، بما في ذلك مسابقات وعروض ترفيهية مبهجة للأطفال والكبار على حد سواء.

وتعد فعاليات المهرجان فرصة للمجتمع المحلي للاحتفاء بالثروة الطبيعية المحلية، وتعزيز السياحة البيئية، وتعزيز مكانة المنطقة كمرجع لصناعة العسل على المستوى الوطني، حيث جاوز عدد النحالين في منطقة جازان أكثر من 4000 نحال وبعدد خلايا تقدر بـ 192364 خلية للنحل البلدي، فيما نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة العديد من البرامج التدريبية بمركز التدريب الزراعي بجازان استفاد منها ما يقارب الـ 150 متدرباً ومتدربة.

حضر التدشين وكيل إمارة جازان بالنيابة الدكتور عيسى بن يحيى البناوي، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن هادي الشمراني، ومعالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف، ومحافظ العيدابي سفر بن سعد الشهراني.