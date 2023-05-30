الأمير محمد بن ناصر يرعى مراسم توقيع “إنشاء وتشغيل النقل العام بالحافلات في حاضرة جازان” بتكلفة 103 ملايين ريال

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح ، مراسم توقيع الهيئة مع أمانة المنطقة ، عقود إنشاء وتشغيل شبكة النقل العام بالحافلات في حاضرة جازان ” جيزان ، صبيا ، أبو عريش “، بتكلفة إجمالية بلغت 103 ملايين ريال.

وتتضمن العقود التي وقعها أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني , تشغيل الشبكة مع الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) ولمدة 5 سنوات ، وتنفيذ خدمات البنية التحتية للشبكة مع شركة فنون الرواد للتجارة المحدودة بمدة عقد 360 يوماً.

وثمن سمو أمير منطقة جازان ما يحظى به الوطن والمواطن من دعم ورعاية واهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله – ، منوهاً بالجهود المبذولة للهيئة العامة للنقل والجهات ذات العلاقة في تنمية البنى التحتية الحيوية، التي سيكون لها الأثر في تطوير خدمات النقل العام بالتقنيات الحديثة في منطقة جازان.

ومن المتوقع أن يخدم النقل العام بالحافلات أكثر من مليوني راكب سنوياً، عبر ( 9 ) مسارات رئيسة تربط أهم المراكز والمعالم في المنطقة، ومن خلال ( 84 ) نقطة توقف، كما سيتضمن المشروع ( 47 ) حافلة مخصصة تعمل لمدة 18 ساعة تشغيل يومياً، وبما يسهم في خدمة المستفيدين من سكان المنطقة وزائريها وتحسين تجربتهم، علاوة على توفير خيارات تنقل متعددة للمواطنين والمقيمين ، والمساهمة في رفع مستوى السلامة ، ورفع مستوى “جودة الحياة” في المنطقة، وتسهيل حركة التنقل داخل المدن ، وتقليل الازدحام المروري في الطرق ، وتنمية الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة ، والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي.