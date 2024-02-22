الأمير محمد بن ناصر يشهد مع أهالي جازان المسيرة العسكرية للقطاعات الأمنية بمناسبة يوم التأسيس

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , عصر اليوم، المسيرة العسكرية التي نظَّمتها وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها الأمنية بمنطقة جازان بمناسبة يوم التأسيس، وذلك بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.

وتتضمن المسيرة التي شارك فيها جميع قطاعات وزارة الداخلية المختلفة بالمنطقة على عرض المشاة العسكرية مع النشيد الوطني، وعرض المركبات العسكرية والتجهيزات الأمنية، وعرض الفرق الموسيقية ، ومسيرة أمنية.

وجذبت العروض، أهالي وزوار المنطقة الذين حضروا هذه الفعاليات وحرص الكثير منهم على توثيق لحظات انطلاق تلك العرض عبر أجهزتهم الذكية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي تعبِّر عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم.