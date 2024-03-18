الأمير محمد بن ناصر يطلع على سير العمل في حملة “جود جازان”

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، على سير العمل في حملة “جود جازان”، وخطة اللجنة اللجنة التنفيذية للحملة وأبرز الفعاليات التي تم تنفيذها للتعريف بالحملة، والخدمات التي تقدمها منصة “جود الإسكان” إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن).

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم ، أمين المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية لحملة “جود جازان” المهندس يحيى الغزواني ، وأعضاء اللجنة ، مستمعًا لشرح من مدير عام المشاركة المجتمعيّة بأمانة جازان المهندس أحمد خواجي، عن مبادرة “جود جازان” التي تستهدف ١٢١٤ وحدة سكنية خلال شهر رمضان وقصة نجاح المبادرة التي أسهمت في توفير أكثر من 19 ألف وحدة سكنية للمستفيدين في كافة مناطق المملكة.

ونوه سمو الأمير محمد بن ناصر، بدعم ورعاية واهتمام القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الدائمة بتلبية جميع الاحتياجات وتقديم الخدمات التنموية التي تلامس حياة المواطن لينعم بالراحة والرفاهية ، مثمناً ما تقوم بها منصة “جود الإسكان” من أعمال خيرة تعد إحدى ثمار التكامل بين الدولة ومؤسسات المجتمع لخدمة الأسر المستفيدة من برامج الإسكان التنموي.