الأمير محمد بن ناصر يقلّد اللواء الشهراني رتبته الجديدة

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قلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمكتبه في الإمارة اليوم، نائب مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن سعيد الشهراني رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبه لواء.

وهنأ سموه اللواء الشهراني بهذه المناسبة، مُتمنياً له المزيد من التوفيق والسداد في خدمة الوطن.

من جهته، عبر اللواء الشهراني عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة، على هذه الترقية، مقدماً لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه الشكر والتقدير على دعم سموهما ومتابعتهما لكافة القطاعات الأمنية على مستوى المنطقة، سائلاً الله العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والأمان، وأن يوفقه وزملاءه في خدمة الدين والمليك والوطن.