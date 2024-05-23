الأمير منصور بن متعب وسمو وزير الخارجية ينقلان تعازي القيادة في وفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ومرافقيهما

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نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، في وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعالي وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما – رحمهم الله – .

جاء ذلك خلال استقبال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي، ومعالي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بالإنابة الدكتور علي باقري كني، لسمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم بقصر المؤتمرات والقمم بطهران، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي .