الأمير منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لسمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

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نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ـ رحمه الله ـ.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، لسمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وذلك في قصر المشرف في أبوظبي، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات سلطان بن عبدالله العنقري، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان.